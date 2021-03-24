Известная певица и модель Дженнифер Лопес много работает над собой, ради удачного участия в фотосессиях

Известная актриса, певица и с недавних пор владелица оригинального косметического бренда Дженнифер Лопес не стоит на месте. Звезда усердно трудится, чтобы привлекать все больше внимания к себе и избегает скандалов, как в случае с ее расставанием с Алексом Родригесом недавно – Лопес намеренно избегает комментариев.

Сейчас она сосредоточена продвижением бренда, а заодно готовится к съемкам сериала от телевизионной площадки Нетфликс, с которой будет сотрудничать в дальнейшем. Поэтому звезда нередко принимает участие в рекламных фотосессиях. Как можно увидеть, поклонники активно делятся фото, которые восхищают их больше всего.

Одним из таких кадров стал снимок, на котором Лопес позировала в обольстительном образе от одного из ведущих Домов мод. 51-летняя знаменитость показала роскошную фигуру в небесно-голубом боди с перчатками от итальянского бренда. Несмотря на то, что обтягивающий наряд был закрытым, он эффектно подчеркнул аппетитные формы знаменитости. Автором фотографий стал американский фотограф Михей Картер.

Еще на одном фото Дженнифер показалась в прозрачном наряде с вырезами в виде кругов. Красотка сидела, расставив ножки, а волосы собрала в хвост. Лопес распахнула наряд, демонстрируя под ним мини-топ, из которого прямо выпирал бюст.

"Милый вид, идеально?", "Если вы читаете это, я хочу пожелать вам и вашей семье счастливого воскресенья", "Ты привлекательная", "Когда ты такая, это пожар", "Опасная близость", "Ух ты, потрясающе красивый вид", "Первый комментарий сражен", "Прекрасно красиво!", "Великолепная".

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