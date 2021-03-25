Украинская певица MARUV приняла участие в чувственной фотосессии в стиле ретро

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. А недавно эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры из новой фотосессии в стиле ретро.

На новых черно-белых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации и предстала перед фанатами в необычном чувственном образе. На ней роскошное темное платье с корсетом и пушисты декором, с длинными перчатками выше локтей. Этот наряд красиво подвернул фигуру и оголил изящные плечи певицы. Ее волосы здесь в короткой стрижке и зачесаны назад, а на лице легкий макияж с черными стрелками на глазах.

В подписи к публикации MARUV написала: "Стиль ретро гламур. За кулисами съемки с @rostickdesign его книги о великолепных украинских женщинах". Поклонники просто в восторге от новой фотосессии звездной красотки, Анну заваливают комплиментами и восторженными комментариями. "Самая лучшая", "Нереальная. Клеопатра нервно курит в сторонке", "Дива", "Очень сочные фото! Просто огонь", "Красавица, я тебя просто обожаю. Всегда жду твои концерты, клипы и песни", "Какая вы шикарная", "Красиво, но обычно", "Как всегда, красива", "Роскошная в любом образе. Так может только Марув", - пишут в комментариях к фото.

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