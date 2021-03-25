Модель Эмили Ратаковски впечатлила новым образом на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски активно занимается карьерой модели, а в последнее время начала себя продвигать в виде актрисы. Красотка регулярно подогревает интерес фанатов, публикуя результаты соблазнительных фотосессий, завоевав сердца поклонников. И даже когда от звезды нет вестей, фанаты сами делятся интересными образами Эмили.

Так случилось и в этот раз. На одной из фан-страничек пользователь опубликовал фото Эмили, где красотка была в узком боди и шляпке. Модель стояла у гамака на пляже, демонстрируя белоснежную улыбку и пикантное декольте.

На втором фото Ратаковски уже вышла на прогулку ночью. Красотка была в пиджаке, шортиках и чулках. Девушка позировала возле магазинчика с яркой вывеской, хвастаясь стройным телом.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Что за крошка, обжигаешь".

Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски может показать фигуру даже в простом образе, но будет выглядеть привлекательно.

Девушка позировала перед камерой в одной белой майке, которая слегка просвечивалась в зоне бюста. Причем Эмили это не смущает, она часто не носит лифчик и активно выступает за естественность, говоря о том, что это нормально: любить себя такой.

Напомним, Эмили Ратаковски подчеркнула пугающую худобу облегающим нарядом

А еще Politeka писала, что знойная Ратаковски спустила штаны, показав фигуру в прозрачном белье

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в тесных штанах не смогла скрыть "наросшие" бока без фотошопа



