Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли блеснула пышным бюстом в красивом платье

Анджелина Джоли - обладательница третьего размера груди, передает Politeka.net. Красотка умеет подчеркнуть свои округлости и без всякий стеснений их показывать.

Поклонники регулярно вспоминают архивные фото до пластики знаменитости, на которых она предстает в платьях с глубоким декольте.

Так, в одной из фан-групп опубликовали снимок с Джоли в красивом шелковом наряде. Глубина декольте была очень рискованной и, казалось, из него может выпрыгнуть столь немаленький бюст.

Бретельки наряда едва ли держались на плечах, будто сейчас соскользнут. Звезда убрала волосы за уши, она прикрыла глаза, будто наслаждаясь сама собой. Легкий макияж завершил образ.

"Одно из моих любимых фото Анджелины 🔥☄️", - написали авторы поста.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Какая ты красивая Анджелина Джоли", "доброе утро, моя любовь", "Черт!!!! Энджи 😨 женщина, ты хорошо выглядишь, а декольте просто идеально 😘🔥😘🔥😘🌺💐", "Вау", "Это фото красивое и забавное. Это начало превращения Анджелины из девушки в женщину Анджелину", "Энджи, ты такая горячая, что у меня текут слюнки", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2013 году Анджелина Джоли узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, поэтому она приняла решение об удалении молочных желез. Теперь у звезды имплантаты.

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