Известная певица Надя Дорофеева показала, как нужно соблазнять мужчин

Звезда всегда выглядит идеально, будь то дома или на сцене, передает Politeka.net. Красотка получает массу комплиментов, в частности, и от мужчин.

Вид у исполнительницы всегда свежий, все благодаря тому, что она тщательно ухаживает за собой, а также старается выпивать не менее двух литров воды ежедневно.

Исполнительница советует правильно питаться ведь, по ее мнению, все отражается на коже. А последняя нуждается и в увлажнении, поэтому артистка использует дорогие кремы и делает маски.

В одном из последних строис Надя доказала, что тщательный уход за собой дает свои плоды, ведь выглядит она просто восхитительно. Звезда записала видео-селфи в дырявой кофте. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, легкий макияж лишь подчеркнул красоту. Дорофеева закинула волосы на одну сторону и решила дать урок соблазнения.

Артистка широко распахнула глаза и прикусила губу.

"Мастер соблазна", - написала Надя, подкрепив запись смеющимися смайликами.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в открытом доступе сторис это невозможно сделать.

Отметим, Надя Дорофеева с 2011 года состоит в отношениях с певцом Владимиром Дантесом. Пара поженилась в 2015-м.

Сейчас супруги живут в частном доме пригорода Киева. Исполнители построили очень стильный и красивый двухэтажный особняк в западном стиле.

Напомним, Дорофеева раззадорила не только новыми хитами, но и провокационной позой, кадры соблазнения

А еще Politeka писала, что Дантес на эмоциях рассказал о неудачных отношениях до Дорофеевой

Также Politeka писала, что возвращение Позитива к Дорофеевой взбудоражило фанатов "Время и Стекло", кадры воссоединения