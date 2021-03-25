Известная певица Надя Дорофеева показала, как нужно соблазнять мужчин
Звезда всегда выглядит идеально, будь то дома или на сцене, передает Politeka.net. Красотка получает массу комплиментов, в частности, и от мужчин.
Вид у исполнительницы всегда свежий, все благодаря тому, что она тщательно ухаживает за собой, а также старается выпивать не менее двух литров воды ежедневно.
Исполнительница советует правильно питаться ведь, по ее мнению, все отражается на коже. А последняя нуждается и в увлажнении, поэтому артистка использует дорогие кремы и делает маски.
В одном из последних строис Надя доказала, что тщательный уход за собой дает свои плоды, ведь выглядит она просто восхитительно. Звезда записала видео-селфи в дырявой кофте. Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц, легкий макияж лишь подчеркнул красоту. Дорофеева закинула волосы на одну сторону и решила дать урок соблазнения.
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Артистка широко распахнула глаза и прикусила губу.
"Мастер соблазна", - написала Надя, подкрепив запись смеющимися смайликами.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в открытом доступе сторис это невозможно сделать.
Отметим, Надя Дорофеева с 2011 года состоит в отношениях с певцом Владимиром Дантесом. Пара поженилась в 2015-м.
Сейчас супруги живут в частном доме пригорода Киева. Исполнители построили очень стильный и красивый двухэтажный особняк в западном стиле.
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