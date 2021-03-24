Невестка артистки Софии Ротару Светлана Евдокименко поделилась трепетными семейными фото

Как сообщает Politeka.net, невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко трогательно поздравила сына Анатолия с днем рождения. Парню, который занимается музыкой и проживает за границей исполнилось 27 лет. В честь праздника женщина также показала яркие семейные фото своего сына из личного архива, на которых можно увидеть все семейство Ротару.

Светлана сфотографировала на телефон фотографии в рамках, которые, видимо, стоят у них в доме, и опубликовала их в Instagram-сторис, а также выложила на своей странице фотографию взрослого сына Анатолия, а в подписи к публикации трепетно поздравила его с праздником. На кадрах парня и все семейство Ротару можно увидеть в разные годы. Так, внимание привлекает яркий летний кадр, на котором подросток Толик позирует вместе с легендарной бабушкой. Кроме того, есть снимки, где он запечатлен с младшей сестрой Соней и еще совсем молодыми родителями.

"Я благодарна вселенной за тебя! Анатолий, сыночек! Я люблю тебя, понимаю и принимаю именно таким, какой ты есть. Именно в этом твоя особенность и ценность для всего мира! Верю в тебя и всегда буду на твоей стороне! Будь дерзким, смелым и чувственным. Будь честным с собой! Совершенствуй свой дух и тело", - поздравила сына Светлана Евдокименко.

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