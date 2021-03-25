Известную американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес показали без фотошопа
Не секрет, что красотка тщательно следит за собой и совершенно не выглядит на свой 51 год, сообщает Politeka.net. Артистка постоянно хвастается внешностью, вызывая восхищение.
Однако в сети можно встретить фото, где все же видно, что Джей Ло не так идеальна, как кажется.
На отфотошопленных кадрах знаменитость предстает с гладким лицом, без единой морщинки, поэтому кажется, что годы над ней не властны.
В одной из групп в Инстаграм опубликовали фото того, как актриса выглядит в обычной жизни. Здесь можно заметить и морщины, неровности кожи, выделяющиеся нарисованные брови, и слегка обвисшее лицо, в целом.
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Такой Джей Ло точно не увидишь в глянцевых журналах, поэтому некоторых правдивые фото просто ужасают.
"Фотошоп обманывает и приводит к убеждению, что некоторые звезды вечно молоды. Это часто создает барьер на пути к самоуважению обычных людей", - написали авторы поста.
В публикации говорится, что насмотревшись на отфотошопленные снимки, некоторые начинают комплексовать, у них появляются психологические заболевания, из-за чего они ложатся под нож хирурга.
"Жизнь прекрасна во всех ваших циклах! Жизнь должна быть по совести и с радостью - именно это имеет значение! ❤️", - написали в посте.
Отметим, блогер и дерматовенеролог Амина Пирманова рассказала, что у Джей Ло мускульный тип старения кожи. Такие люди очень долго сохраняют молодость.
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