Популярная певица Вера Брежнева показала очаровательный кадр в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, которая начинала творческий путь в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милой фотографией, на которой появилась в очаровательном и соблазнительном образе, а в подписи к ней обратилась к поклонникам.

Как видно, Вера запечатлена в интересной локации, она позирует фотографу, умостившись на диванчике в комнате с мягким неоновым светом. Перед камерой звезда появилась в коротком светлом топике на тонких бретельках и белой юбке оригинального фасона. этот наряд подчеркнул упругую грудь и оголил стройные ножки звезды. Волосы красотки зачесаны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Брежнева обратилась к поклонникам. "Осталось 2 дня! Я в ожидании. А пока напишите мне топ-3 песен, которые хотите услышать на концерте", - написала она. А фанаты принялись активно обсуждать снимок артистки, а также отвечать на ее просьбу. "Но, наверное, будут в основном новые песни, которые тоже классные!", "Ты красивая", "Красивая женщина", "Моя мечта – потанцевать на вашем концерте", "Шикарные ноги, талантливая женщина", "Любовь спасет мир", "Шикарная", "Желанная какая!", - пишут в комментариях к фото Веры.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

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