Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик яркая и очаровательная, любит дарить улыбку, размещая ежедневные фото своей творческой натуры

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм актриса решила порадовать своих фолловеров фотографией, сделанной в ярких лучах заката. Лилия даже одела солнечные очки, чтобы не чувствовать дискомфорта.

В кадре белокурая красотка хоть и надела теплую курточку, пышет радостью весеннего настроения: "Просто весна...🌱 Просто вечер...🌅 Просто люблю...❤️", - написала в посте Лилия.

Невероятно яркий кадр пришелся по душе поклонникам актрисы. В колонке комментариев появились описания погодных условий в разных частях украины, ведь на звезду подписано более 702 тысяч украинцев.

"У нас снег идет", "Неперевершена 😍🤤", "А в нас хмарно....але весна😜", "Лілєчка. Яка ж ви красива🔥😍❤️", "😍😍😍😍😍 У нас тоже снег идёт", "Красотка❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Очень красиво", "Просто самая красивая девушка на фото", "Вечірнє сонце, дякую за день... ❤️😍", "Мне нравятся твои роли обожаю тебя❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Солнышко ☀️🔥", "Просто чарівна і щаслива жінка!", "Классное фото и вы", - написали отзывчивые поклонники Лили.

Не так давно Лилия Ребрик решила подзадорить украинцев, и рассказала, чем займется на карантине. Как известно, из-за локдауна в Киеве актрисе пришлось отложить сцену на три недели. Но девушка знает, чем будет заниматься. Так, она решила обновить интерьер дома.

Напомним, что Лилия Ребрик похвасталась обновлением дома, засветив роскошный интерьер и бассейн: "На этом не остановлюсь"

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик пригрела на груди мохнатого дружка и забыла о всех невзгодах: "Не позволяйте себе…".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик после тяжелой болезни сообщила, когда вернется на телеэкраны: "Ждем с нетерпением!"