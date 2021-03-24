Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик яркая и очаровательная, любит дарить улыбку, размещая ежедневные фото своей творческой натуры
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм актриса решила порадовать своих фолловеров фотографией, сделанной в ярких лучах заката. Лилия даже одела солнечные очки, чтобы не чувствовать дискомфорта.
В кадре белокурая красотка хоть и надела теплую курточку, пышет радостью весеннего настроения: "Просто весна...🌱 Просто вечер...🌅 Просто люблю...❤️", - написала в посте Лилия.
Невероятно яркий кадр пришелся по душе поклонникам актрисы. В колонке комментариев появились описания погодных условий в разных частях украины, ведь на звезду подписано более 702 тысяч украинцев.
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"У нас снег идет", "Неперевершена 😍🤤", "А в нас хмарно....але весна😜", "Лілєчка. Яка ж ви красива🔥😍❤️", "😍😍😍😍😍 У нас тоже снег идёт", "Красотка❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Очень красиво", "Просто самая красивая девушка на фото", "Вечірнє сонце, дякую за день... ❤️😍", "Мне нравятся твои роли обожаю тебя❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Солнышко ☀️🔥", "Просто чарівна і щаслива жінка!", "Классное фото и вы", - написали отзывчивые поклонники Лили.
Не так давно Лилия Ребрик решила подзадорить украинцев, и рассказала, чем займется на карантине. Как известно, из-за локдауна в Киеве актрисе пришлось отложить сцену на три недели. Но девушка знает, чем будет заниматься. Так, она решила обновить интерьер дома.
Напомним, что Лилия Ребрик похвасталась обновлением дома, засветив роскошный интерьер и бассейн: "На этом не остановлюсь"
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик пригрела на груди мохнатого дружка и забыла о всех невзгодах: "Не позволяйте себе…".
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик после тяжелой болезни сообщила, когда вернется на телеэкраны: "Ждем с нетерпением!"