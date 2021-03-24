Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес блеснула "шелковой" кожей в белом костюме
Артистка подчеркивает свою индивидуальность стильными образами, сообщает Politeka.net. Любой наряд на красотке смотрится чудесно, ведь ее фигура просто шикарная.
В этот раз Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Звезда распахнула жакетик, показав пышную грудь в лифчике. Последний был тесным и узким, ведь грудь сжалась и, казалось, сейчас выпадет.
Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.
Красотка распустила длинные волосы, уложив их набок. Ее глаза и губы сияли при свете.
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Красотка вытянула одну ножку, приняв довольно необычную, раскрепощенную позу.
"В топе 🌍", - подписала снимок красотка.
Всего за 15 минут публикация собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.
"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.
Отметим, чтобы так восхитительно выглядеть в свой 51 год, Дженнифер Лопес прилагает немало усилий. Звезда активно занимается спортом, правильно питается и пользуется дорогими уходовыми средствами.
Также красотка утверждает, что в борьбе со старостью ей помогает хороший полноценный сон.
Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".
Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".