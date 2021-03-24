Звезда показала себя во всей красе

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес блеснула "шелковой" кожей в белом костюме

Артистка подчеркивает свою индивидуальность стильными образами, сообщает Politeka.net. Любой наряд на красотке смотрится чудесно, ведь ее фигура просто шикарная.

В этот раз Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Звезда распахнула жакетик, показав пышную грудь в лифчике. Последний был тесным и узким, ведь грудь сжалась и, казалось, сейчас выпадет.

Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

Красотка распустила длинные волосы, уложив их набок. Ее глаза и губы сияли при свете.

Красотка вытянула одну ножку, приняв довольно необычную, раскрепощенную позу.

"В топе 🌍", - подписала снимок красотка.

Всего за 15 минут публикация собрала более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Отметим, чтобы так восхитительно выглядеть в свой 51 год, Дженнифер Лопес прилагает немало усилий. Звезда активно занимается спортом, правильно питается и пользуется дорогими уходовыми средствами.

Также красотка утверждает, что в борьбе со старостью ей помогает хороший полноценный сон.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".