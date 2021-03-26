"Холостяк 10" Макс Михайлюк нашел свою любовь уже после проекта, горячий красавчик женился на модели и готовится впервые стать отцом
Публика неустанно следит в соцсетях за 35-летним Максом и его 25-летней избранницей Дарьей Хлистун. Как передает Politeka.net, девушка опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала пикантные кадры с мужем.
Так, Михайлюк прибирался на кухне, будучи в одном сером полотенечке, которое повязал вокруг бедер. Даша снимала процесс на телефон, не забывая нахваливать любимого и подсказывать что куда
"Максим молодец, Максим убирает... В полотенечке такой...", - говорит на кадрах довольная модель.
Экс-"Холостяк" повернулся и заулыбался, когда увидел, что его снимают. Видимо, растерявшись, Макс немного "накосячил".
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"Не, не туда зайка, в машинку надо заправить", - подсказала ему жена.
"Видите, какой Максим - помощник. У меня спрашивали как раз, помогает ли он...", - еще раз похвалила его девушка.
Ранее мы рассказывали, популярность Хлистун резко возросла после того, как стало известно об их отношениях с Михайлюком. Девушке пришлось столкнуться с обратной стороной славы. Некоторые пользователи позволяют себе обидные фразы в комментариях под ее постами. Одной из них Даша дерзко ответила.
"Удачно залетела" и "я так понимаю это твой максимум 😂", - зацепили Хлистун в комментариях.
"Не то что твоя мама;)", - огрызнулась жена "Холостяка".
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка забыла о приличиях в рваных колготках и белье: "Сияет ярче, чем...".