Певица Ани Лорак всколыхнула Сеть внезапным приездом в Украину

42-летняя звезда прогулялась по центру Киева, а также наведалась в студию радиостанции "Люкс FM". Как известно, Лорак уже давно строит свою карьеру в России, а когда началась война в Украине, то окончательно переехала в страну-агрессор. Поэтому частенько теперь в Сети на певицу сыпятся гневные комментарии, многие называют Каролину "запроданкой".

Снимками с Лорак поделился в своем микроблоге в Инстаграм радиоведущий Слава Демин, передает Politeka.net.

"СКОРО!!! Обсудим все темы с @anilorak И даже самые острые!🔥 Мы с Каролиной знакомы уже 20 лет🙀 И нам будет о чем поговорить😉", - пообещал он интересную беседу.

Не все разделили восторг Демина. Большинство, скорее, возмутило внезапное возвращение певицы:

"Дизлайк жаль нельзя поставить 👎🏻👎🏻👎🏻"

"Ани Лорак впустили в Украину?!"

"А, что это за... на таком радио делает. Вижу Люкс ФМ, переключается не на ту волну. Эта ехидная улыбка, портит репутацию такого классного радио"

"Не играйте с огнем!!! 😮"

"А что она забыла в Украине?)"

"Жаль... Когда-то была любимая певица"

"Лезем назад"

Ранее мы рассказывали, что Каролину заметили в центре Киева. Удивительно, здесь же сейчас живет ее экс-супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. После тяжелого развода, состоявшегося в 2019 году, только недавно пара наконец нашла общий язык и, можно сказать, что примирилась.

"О, наша Каролина в Киеве? Не успеваешь за тобой 😮🔥"; "Любимый Киев😻 и любимая Каролина в Украине! Урааа!!! Что же нас ждёт?✨💋"; "Ооо, Дива в Украине👏"; "Это же КИЕВ!!! Как ты туда попала?", - публика с энтузиазмом обсудила появление Лорак.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.