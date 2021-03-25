Известная модель Эмили Ратаковски удивила новым пикантным образом

Как пишет Politeka.net, американская красотка недавно родила первенца. Девушке пришлось на время забыть о карьере модели и звезда полностью посвящает себя ребенку. Но многомиллионная армия фанатов не забывает о своем кумире и регулярно публикует на фан-страничках в Инстаграм архивные кадры красотки.

Так случилось и в этот раз. Один из пользователей решил вспомнить смелый образ Эмили, где девушка была в платье с большим декольте и без белья. В таком виде Ратаковски отправилась на прогулку, решив сделать фото у водоема.

Пользователи поставили несколько десятков лайков на фан-страничке и не оставили комментариев, но так и хочется добавить: "И так по улице, слишком смело".

Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски может показать фигуру даже в простом образе, но будет выглядеть привлекательно.

Девушка позировала перед камерой в одной белой майке, которая слегка просвечивалась в зоне бюста. Причем Эмили это не смущает, она часто не носит лифчик и активно выступает за естественность, говоря о том, что это нормально: любить себя такой.

Напомним, Эмили Ратаковски подчеркнула пугающую худобу облегающим нарядом

А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски поманила аппетитными изгибами на безлюдный пляж

Также Politeka сообщала, что знойная Ратаковски спустила штаны, показав фигуру в прозрачном белье



