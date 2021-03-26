Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в расстегнутой рубашке не постеснялась показать лишнее

Исполнительница уже не раз становилась лицом известных брендов, а ее фотосессии в модных нарядах сразу же становятся популярными, ведь Лопес умеет расставить правильные акценты. В этот раз на фан-аккаунте Дженнифер решили вспомни об одной из рекламных фотосессий знаменитости, которой сама она осталась довольна.

Дело в том, что Лопес позировала в весенних нарядах, одним из которых стал образ в цветных шортах с высокой талией и белой рубашке, которую звезда и не думала застегивать, даже несмотря на то, что была она без лифчика.

Аккуратно собранные волосы, простой макияж и конечная черно-белая обработка кадра создали для Лопес стильный «лук». Как видно на фото, Дженнифер опытная артистка, легендарная и чувственная. Поэтому она привыкла обнажаться на камеру. Особенно это удивляет фанатов, ведь летом звезде исполнится 52 года, а выглядит она лет на двадцать моложе.

Также Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Звезда распахнула жакетик, показав пышную грудь в лифчике. Последний был тесным и узким, ведь грудь сжалась и, казалось, сейчас выпадет.

Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева может же, когда хочет", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".