Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в нежном весеннем наряде покозала стильный образ

Изысканный стиль Анджелины Джоли восхищает ее поклонниц в сети каждый раз, когда кто-то из фанатов публикует кадр с самой звездой. Дело в том, что у артистки нет официального аккаунта в Инстаграм, поэтому поклонники сами ведут специальные страницы, посвященные ее творчеству.

Как можно заметить, легендарная Лара Крофт уже давнотранс формировалась в образцовую икону стиля, в котором преобладают базовый минимализм и сдержанность. Причем фигура Джоли всегда была не идеальна. Высокие и широкие плечи, узкие бедра и отсутствие талии артистка решила грамотно прятать при помощи простых нарядов, акцент которых смещается к зоне бюста.

Как видно на фото, цветочный наряд с вырезом не был исключением в образах Джоли. В целом неброская цветовая гамма и минимум деталей подкрепляются высоким качеством тканей и идеальной посадкой. Выделенная зона груди хорошо привлекает внимание, а самой артистке даже не надо расставлять акценты на лице, делая яркий макияж.

Так, в одной из фан-групп опубликовали снимок с Джоли в красивом шелковом наряде. Глубина декольте была очень рискованной и, казалось, из него может выпрыгнуть столь немаленький бюст. Звезда убрала волосы за уши, она прикрыла глаза, будто наслаждаясь сама собой. Легкий макияж завершил образ.

"Какая ты красивая Анджелина Джоли", "доброе утро, моя любовь", "Черт!!!! Энджи 😨 женщина, ты хорошо выглядишь, а декольте просто идеально 💐 умеет завлечь", "Вау", "Это фото красивое и забавное. Это начало превращения Анджелины из девушки в женщину Анджелину", "Энджи, ты такая горячая, что у меня текут слюнки", - написали пользователи сети.

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