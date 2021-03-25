Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк подразнил украинцев фото своего места препровождения

Телеведущий заработал всенародную любовь, благодаря программе "Караоке на Майдане", выходившей на телеэкранах 20 лет, передает Politeka.net. На передаче засветились еще неизвестные Тина Кароль, Виталий Козловский, Наталья Валевская и другие певцы. К слову, Кондратюк занимался продюсированием последних двух артистов.

Отметим, что позже Игорь находился в жюри песенного конкурса "Х-Фактор", а сейчас он ведет ток-шоу «Кондратюк в понедельник».

Также ведущий активно ведет страницу в Инстаграм, на которую уже подписаны 80,5 тысяч пользователей сети.

Судя по одному из последних постов Кондратюк уехал из Украины, и будто издеваясь над соотечественниками, он опубликовал фото красивого пляжа при солнечном свете.

"Внимание, вопрос: в какой стране я сейчас? 🤔🤔🤔😂", - написала украинская знаменитость.

За три часа публикация собрала почти 400 лайков и много комментариев.

"Село Счастливое 😂", "ОАЭ", "Дубай", "Мальта? У нее немножко другой по-моему флаг ...", "Каталония", "Варшава или Прага 🤔", "Испания", "Дай угадаю😂", "Колумбия", "Польша - Варшава", "Босния и Герцеговина", "Капец, взрослый дядя, а как ребенок - угадай мелодию .... детский сад", "Египет", "Игорь внимание...это не Эврика😂😂😂😂😂😂 ты в Дубае АОЕ 😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Кондратюк резко высказался о песне "Go-A" на Евровидение-2021: "психоделическая дура и..."

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