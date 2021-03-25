Телеведущая канала "1+1" Лидия Таран показала забавные фото со шваброй в руках

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лидия Таран, которая полюбилась зрителям, как несменная ведущая новостей на телеканале "1+1", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда опубликовала в соцсети забавные кадры, на которых позирует в своей студии со шваброй в руках.

На снимках Лидия появилась в нарядном образе, видимо перед самой съемкой, но что-то пошло не так и она принялась за уборку. Как видно, на ней стильный брючный костюм небесно-голубого оттенка с такой же блузкой. Надо сказать, что этот наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей. Волосы красотки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Таран предложила поклонникам поиграть. "Бывает, коллеги разбрасывают свои старые новости по студии, то я за ними должна убирать. Потому что мои новости любят, чтобы их заносили в чистую студию. А кто здесь придумает самую смешную подпись под этими фото – получит от меня подарок. Нет, не швабру и ведро, а нечто гораздо интереснее", - написала Лидия. А пользователи принялись соревноваться в остроумии, комментируя ее снимки.

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