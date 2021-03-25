Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, рассказала, как над ней издевались

24-летняя красотка с ростом 179 см и весом - 53 килограмма, до беременности, сейчас просто кружит голову парням, пишет Politeka.net. Однако, как оказалось, Даша пережила издевательства из-за внешности.

Об этом модель рассказала в одном из своих новых постов в Инстаграм. По словам возлюбленной "холостяка", в школьные годы ее называли "шпала, швабра, глист", из-за чего она не любила посещать занятия, а также носила темную одежду, чтобы лишний раз не выделяться.

"Так и сформировалась самооценка Даши. Когда я была уже более постарше, меня начали не любить девочки больше, чем мальчики. Так как резко, интерес со стороны парней вырос. А я думала они со мной дружить хотят 😅 поверить что я могу нравиться, было крайне сложно", - написала модель.

После школы Даша стала заниматься модельным бизнесом, однако работа не сумела уничтожить все комплексы.

"Я просто забила на свои комплексы. Запрятала их и не хотела вспоминать. А зря. Подкалывание губ это тоже не просто так. Собиравшись на кастинг VS я тренировалась ходить так же как ангелы, насмотревшись на них, я заметила пухлые губы. И тут оп, и мне надо", - объяснила модель.

Звезда рассказала, что лишь год назад, благодаря работе над собой, она сумела полюбить себя такой, какая есть.

"Сейчас понимаю, что дети в школах, всегда выделяют тех, кто отличается, тем самым показывая что ты отличаешься от них. А значит ты - уникальная! ⭐️", - поделилась Хлистун.

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