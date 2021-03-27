Певица Надя Дорофеева поделилась домашним роликом с преображанием, показывая себя без макияжа
Украинская исполнительница является примером для многих молодых девушек, которые восхищены талантом и внешностью звезды. Надя Дорофеева секретов по уходу за собой не хранит – она активно ведет блог и спокойно показывает себя на личных видео в Инстаграм без макияжа и косметики.
Как можно заметить на последних кадрах, Надя и правда сияет. Ухаживая за своей кожей, девушка показала себя в домашнем виде – без укладок, модных нарядов и фильтров. А также посмеялась над «победа, полученная за ровность нанесения» самой маски.
На следующем видео звезда позировала уже с чистым сияющим лицом и восхитила видом без фотошопа. По словам Дорофеевой, вода – основной источник красоты. Девушка старается выпивать в день 2 литра чистой воды, но признается, что выполнить норму получается не всегда.
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«Я всегда покупаю масочки и другие средства по уходу за кожей в специализированых магазинах», - однажды рассказала Надя, говоря об уходе за кожей.
"Я ни разу в жизни не легла спать накрашенной. Я пью много воды и, конечно же, хорошо увлажняю кожу лица. Я ее очищаю, умываюсь каким-то хорошим гелем, очищаю мицеллярной водой, тоником, а потом наношу увлажняющий крем. В общем, использую полный арсенал ухода за кожей", - рассказала Дорофеева.
Также в своем Instagram Дорофеева показала необычное фото со съемок лирик-видео, а в подписи к нему обратилась к поклонникам с вопросом, какой из ее новых треков им понравится больше всего.
Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и обсуждая новые хиты. "Нереальная", "Альбом бомба", "Все песни шикарны", "Очень круто получилось", "Обожаю тебя", "Каждая песня по-своему зашла", "Zavisimost больше всего понравилась", "Все песни очень понравились", - пишут в комментариях.
Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".
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