Стало известно, в каком особняке живет украинский певец Дмитрий Монатик

Как передает Politeka.net, известный певец, один из самых популярных в Украине, Дмитрий Монатик проживает в скромном особняке, стоимостью как гонорар за одно выступление на концерте, видео дома певце появилось на YоuТube-канале "Страна".

Корреспонденты узнали, где живет певец с семьей, и показали дом с высоты птичьего полета. Как оказалось, топ-певец не роскошничает, а владеет небольшим особняком средних размеров в поселке Крюковщина недалеко от Киева.

В выписке из реестра на недвижимое имущество и сведениям из кадастровой карты, стало известно. что землю артист приобрел пять лет назад, это были два небольших участка общей площадью 12 соток. И там построил свой дом. Стоит сказать, что Дмитрий за один концерт в новогоднюю ночь просит сто тысяч долларов, на сайтах недвижимости дом в Крюковщине можно приобрести за 75 000-100 000 долларов.

Особняк построен в классическом стиле, имеет два этажа, с гаражом для одного автомобиля. На участке расположено небольшое помещение для садовой утвари, открытая терраса и детский уголок, на котором батут с горкой, качели, игровой домик для малышей Дани и Платона.

Интерьер в доме певца также не отличается особым шиком. Просторные комнаты в светлых тонах, которые сам певец часто демонстрирует в своем Insatgarm.

Под видео украинцы прокомментировали видео

"Респект и уважуха. Молодец, заработал", "Не вижу ничего плохого. Монатик ТОП артист и мы видим за что и где он заработал свои деньги", "Вот нах**на вы это делаете? Монатик не олигарх и не политик, у него охраны нет... а в таком государстве сейчас только и дай адрес с кошельком. Осуждаю!", - написали поклонники.

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