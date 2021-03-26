Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя, впечатлив образом
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик только недавно переболела опасным вирусом, а сейчас снова расцвела. Красотка любит подогревать интерес к своей персоне, радуя свежими фотосессиями, в которых можно ощутить не только нежность, но и нотку пикантности.
Так случилось и в этот раз. Красотка позировала в шелковом платье и в теплой кофте, а образ дополнила каблуками. Девушка игриво подняла одну ножку, завлекая дразнящим видом.
"Люблю сочетать несочетаемое: шелк и теплую кофту, мороженое и горячий кофе, люблю когда дождь и солнце одновременно ...
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Теперь ваш вариант", - написала звезда, приглашая к беседе поклонников.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мороженое и горячий кофе и зубам аут", "Шикарная женщина в любом образе", "Шоколад и сыр", "Вы очень красивая", "Цвета огонь", "Горько сладкий шоколад с перцем".
Мы писали, что известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик яркая и очаровательная, любит дарить улыбку, размещая ежедневные фото своей творческой натуры.
в своем Инстаграм актриса решила порадовать своих фолловеров фотографией, сделанной в ярких лучах заката. Лилия даже одела солнечные очки, чтобы не чувствовать дискомфорта.
Напомним, Лилия Ребрик похвасталась обновлением дома, засветив роскошный интерьер и бассейн
А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик пригрела на груди мохнатого дружка и забыла о всех невзгодах
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