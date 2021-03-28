Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала лицо без фильтров

Каждое фото звезды и Инстаграм вызывает достаточно бурную реакцию в сети, ведь артистка в 51 год может похвастаться весьма моложавым видом, хорошим телом и чувством стиля. Поклонники массово желают узнать секрет красоты Лопес, но звезда дает лишь общие рекомендации. На новом селфи Дженнифер подчеркнула естественную красоту.

Ухоженное светлое лицо без морщин вызывает недоумение, ведь по мнению фанатов, без ботокса такое вряд ли было бы возможным.

В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала. А за лицо вообще фанатично боится, поэтому всегда увлажняет, питает и делает скрабы.

«Такая красивая 😍; Так тебя люблю !! Счастливая пятница у тебя была, Джен; Королева; Всегда так потрясающе; Ясс королева свечение безумное; Ух! Пылающий огонь; ты такая потрясающая, вау😻; Уля-ля, какая роза, я скучал по тебе, мама; Черт возьми, твои селфи - что-то еще лучшее; Такая красивая; Ты такая красивая 🥺❤️; хах- хватит дух захватывать! 🥺; Ты светишься✨❤️; Моя королева😍; Куда пропала ❤; Прекрасная принцесса 😍; ты всегда светишься 😍», - пишут пользователи.

Ранее Лопес позировала в весенних нарядах, одним из которых стал образ в цветных шортах с высокой талией и белой рубашке, которую звезда и не думала застегивать, даже несмотря на то, что была она без лифчика.

Аккуратно собранные волосы, простой макияж и конечная черно-белая обработка кадра создали для Лопес стильный «лук». Как видно на фото, Дженнифер опытная артистка, легендарная и чувственная. Поэтому она привыкла обнажаться на камеру. Особенно это удивляет фанатов, ведь летом звезде исполнится 52 года, а выглядит она лет на двадцать моложе.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".