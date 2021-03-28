Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как отдыхает на курорте

Звезда ТВ уехала в Египет, где набирается сил после долгих съемок, пишет Politeka.net. Красотка показывает, как проводит время, а в этот раз решила рассказать, как питается.

Телеведущая записала сторис в Инстаграм, позируя в розовом халатике и очках.

"Доброе утро! Кто не пропускает завтрак, обед и ужин? Кто? Лесечка. Кто ходит по два раза? Я", - произнесла, улыбаясь, телеведущая.

Позже блондинка показала булочки в витрине. Сладости приковывали к себе взгляд и выглядели очень аппетитно, но Никитюк решила отказаться от такого десерта.

"Булочки снимаем, но не едим", - сказала Леся.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Леся Никитюк тщательно следит за своей внешностью. Телеведущая знает, как поддержать себя в форме.

Звезда пьет много воды в течение дня. В одном из интервью Леся призналась, что утром пьет два стакана теплой жидкости с несколькими каплями лимонного сока. По словам телеведущей, это ускоряет метаболизм и помогает организму нормально функционировать в течение дня.

Кроме того, Леся тренируется с утра или ходит в бассейн. А пару недель в месяц она каждое утро употребляет столовую ложку клетчатки семян льна. Этим Леся адсорбирует все вредные вещества в организме, результат - чистая и здоровая кожа.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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