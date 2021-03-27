Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка показала себя на последних сроках беременности

В феврале молодая красотка-модель заметила, что находится на 32 неделе беременности, то есть рожать она будет в апреле. Сейчас, на последних сроках беременности, девушка рассказывает о себе, показывает семейные будни с Максом в Инстаграм и не боится демонстрировать фигуру без фильтров.

Так как Даша от природы всегда была очень стройная, она уверена, что после беременности вернет свои формы обратно.

«Из любимого сейчас - кушать и спать как оказалось, это было у многих. Видимо, организм действительно требует такую подзарядку, а вот с едой... я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого», - рассказала раньше Даша.

Как можно заметить из Сторис, которые сам супруг Даши показал у себя в профиле, она хорошо себя чувствует и ни в чем себе не отказывает, наслаждаясь периодом беременности.

«Еще раз отвечу, чего такая страшная стала? Да потому что дочь отжала всю красоту! Следов от модельной жизни не осталось, я их благополучно все сожрала!», - шутливо отметила Даша во время отдыха, чтоб избежать ненужной критики.

Также сама девушка опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала пикантные кадры с мужем. Так, Михайлюк прибирался на кухне, будучи в одном сером полотенечке, которое повязал вокруг бедер. Даша снимала процесс на телефон, не забывая нахваливать любимого и подсказывать что куда.

"Максим молодец, Максим убирает... В полотенечке такой...", - говорит на кадрах довольная модель.

Экс-"Холостяк" повернулся и заулыбался, когда увидел, что его снимают. Видимо, растерявшись, Макс немного "накосячил".

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