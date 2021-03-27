Известная певица Даша Астафьева показала себя, восхитив фанатов откровением

Как пишет Politeka.net, горячая Астафьева не любит скрывать свое тело. Красотка обожает пикантные фотосессии, поражая смелостью и откровением. Даша уже успелаа собрать сотни тысяч фанатов в Инстаграм и радует постоянно новым контентом.

На свежем фото красотка появилась в пикантном образе с большим декольте. Красотка расставила ножки, маня там пальчиком.

"Для меня откровение, что многие из вас не знают о том, что я продолжаю петь!

Все мы любители ностальгировать о прошлом, о незабываемых впечатлениях и воспоминаниях о том, что нельзя повторить..

Но, кто вам сказал, что нельзя пережить новые эмоции?

Мы готовим для вас очередную порцию учащенного сердцебиения)

Первому, кто угадает название сингла, я подарю набор для экстренной ситуации)", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"я бы удивился, если бы оказалось, что перестала", "Дедушка мороз", "Бесподобная", "Какая красивая фотка", "Добрый ангел", "Добрый мальчик", "Сногсшибательная", "Даша у Вас красивое лицо ! Нужно сделать акцент, в плане фотографий!".

Напомним, Астафьева после больницы примерила неземной образ и сунула руки между ног

А еще Politeka писала, что несчастье с Дашей Астафьевой, красотка оказалась между жизнью и смертью

Также Politeka сообщала, что Астафьева после госпитализации заворожила сочными формами в постели и рассказала о своем состоянии



