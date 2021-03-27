Известная певица Даша Астафьева показала себя, восхитив фанатов откровением
Как пишет Politeka.net, горячая Астафьева не любит скрывать свое тело. Красотка обожает пикантные фотосессии, поражая смелостью и откровением. Даша уже успелаа собрать сотни тысяч фанатов в Инстаграм и радует постоянно новым контентом.
На свежем фото красотка появилась в пикантном образе с большим декольте. Красотка расставила ножки, маня там пальчиком.
"Для меня откровение, что многие из вас не знают о том, что я продолжаю петь!
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Поезда столкнулись лоб в лоб, десятки погибших: подробности и кадры с места ЧП
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Больная "Холостячка" Мишина показала себя после неутешительного диагноза: реакция Эллерта поразила
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
Все мы любители ностальгировать о прошлом, о незабываемых впечатлениях и воспоминаниях о том, что нельзя повторить..
Но, кто вам сказал, что нельзя пережить новые эмоции?
Мы готовим для вас очередную порцию учащенного сердцебиения)
Первому, кто угадает название сингла, я подарю набор для экстренной ситуации)", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"я бы удивился, если бы оказалось, что перестала", "Дедушка мороз", "Бесподобная", "Какая красивая фотка", "Добрый ангел", "Добрый мальчик", "Сногсшибательная", "Даша у Вас красивое лицо ! Нужно сделать акцент, в плане фотографий!".
Напомним, Астафьева после больницы примерила неземной образ и сунула руки между ног
А еще Politeka писала, что несчастье с Дашей Астафьевой, красотка оказалась между жизнью и смертью
Также Politeka сообщала, что Астафьева после госпитализации заворожила сочными формами в постели и рассказала о своем состоянии