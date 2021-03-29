Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась необычными кадрами, на которых показала настоящую себя

Телеведущая провела весьма насыщенный и яркий отдых в Египте, где будоражила образами в бикини самых разных цветов и дизайнов. Не обошлось и без личных фото в номере отеля или туалета перед зеркалом.

Также в разделе Стори Никитюк хвастнула фигурой в купальнике, показывая удачные позы для фотосессий. Леся подметила, что сила ракурса может многое изменить и преобразить тебя, будто ты мгновенно похудел.

Для наглядности Леся выпятила ягодицы, повернувшись полубоком и показала выпирающий живот и ноги, которые не выглядят такими худыми, если стать в другую позу. Сама Никитюк также ранее подмечала, что на диетах не сидит и набранные 2-3 лишних кг всегда быстро уходят при активном образе жизни.

Как можно заметить, красавица регулярно будоражит образами фанатов, подогревая к себе интерес в Инстаграм. Никитюк публикуете не только интересные образы, но и довольно пикантные кадры. Сейчас звезда отправилась отдыхать в Египет и не устояла соблазну сделать фото в купальнике.

"Ох, и Леська огонь-баба. Я бы женился. Но она очень популярная, куда мне там", "Леся, вы крутая, люблю вас", "Человек, лицо которого нельзя показывать", "Скромненько, ожидание и реальность", "Вот это контент", "Ты огонь", "Чудесные кадры", "Красотка, молодец, моя землячка", "Вспомнили", ""Шикарная", - ответили фанаты.

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