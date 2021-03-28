Популярная певица Настя Каменских показала яркое фото в необычном образе и обратилась к девушкам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая уже несколько лет замужем за продюсером Алексеем Потапенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала необычное фото в дерзком образе, а в подписи к нему обратилась к девушкам.

Как видно, Настя запечатлена в интересной локации и весьма необычном образе, похоже, этот кадр был сделан на съемках ее нового клипа на песню "Девочки рулят", в котором также снялись Леся Никитюк и Даша Астафьева. Перед камерой Каменских появилась в коротенькой двухцветной юбочке интересного фасона и темном не застёгнутом боди с рукавами и молнией. Этот наряд только подчеркнул изящную фигуру звезды и ее длинные стройные ножки. волосы Насти собраны сбоку в объемный пышный хвост, а на ее лице яркий макияж, звезда стоит в весьма оригинальной позе.

В подписи к публикации Каменских обратилась к девушкам: "Леди босс. Теперь ты звезда. Мантра для каждой девушки. Говорите себе ее почаще". Поклонники в восторге от нового фото артистки, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Обожаю", "Текст глубокий", "Фотка шикарная", "Девочка огонь", "Красивая девушка", "Спасибо, Настя", - пишут в комментариях к фото певицы.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".