Известная украинская певица, ведущая и блогер Настя Каменских в модном наряде с сеточкой на зоне декольте повеселилась перед съемками
Исполнительница несколько дней назад заинтриговала поклонников заявлением о том, что готовит для аудитории кое-что интересное и даже поделилась домашним фото, восхищая простым домашним образом. При этом Настя не забыла о выпуске шоу, в котором не так давно принимала участие.
В очередном эфире шоу «Маска» Настя блистала перед камерами в роскошном небесно-голубом костюме с дополнением из сеточки в зоне декольте и аккуратными украшениями. При этом волосы звезде стилисты уложили в обычную «прилизанную прическу» с пробором. Благодаря россыпи пайеток на костюме наряд получился завершенным.
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Не обошлось и без пикантных моментов. Снимая себя для Стори, Настя высунула язык кокетливо крутясь перед камерой и подчеркивая декольте. Так как Каменских гордится собственным похудением и сбросом веса более чем на двадцать кг, она всегда подчеркивает фигуру таким способом.
Также звездная красотка показала необычное фото в дерзком образе, а в подписи к нему обратилась к девушкам.
Как видно, Настя запечатлена в интересной локации и весьма необычном образе, похоже, этот кадр был сделан на съемках ее нового клипа на песню "Девочки рулят", в котором также снялись Леся Никитюк и Даша Астафьева. Перед камерой Каменских появилась в коротенькой двухцветной юбочке интересного фасона и темном не застёгнутом боди с рукавами и молнией.
"Обожаю", "Текст глубокий", "Фотка шикарная", "Девочка играется, огонь", "Красивая девушка", "Спасибо, Настя", - пишут в комментариях к фото певицы.
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
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