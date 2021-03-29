Победитель «Голосу країни» и «Голос.Діти» Роман Сасанчин, у которого мама с коронавирусом находится в реанимации, сообщил новую неприятную новость

Оказалось, что 18-летний певец тоже заразился опасным заболеванием. Как передает Politeka.net, парень записал видео-обращение, которое опубликовал на своей странице в Инстаграм.

На опубликованных кадрах видно, что парень лежит под капельницей.

«Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и еще до сих пор поддерживает маму. У нее еще, к сожаление ничего не изменилось. Зато изменилось у меня. Теперь и я болен. Еще в самом начале удалось обратиться к врачам. Теперь я прохожу курс лечения. Благодарю вас всех за поддержку. Надеемся, что все закончится хорошо», - сказал он.

Украинцы пишут Сасанчину слова поддержки и желают, чтобы он и его мама поскорее выздоровели.

«Держи хвост пистолетом. Дай Бог тебе здоровья и твоей Маме», «Рома, выздоравливайте. Мы молимся за вашу семью», «Все будет хорошо. Ты и твоя мама скоро выздоровеете», «Держитесь!», «Скорейшего выздоровления тебе. Мы все с тобой и твоей семьей», - пишут на странице победителя «Голосу країни».

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