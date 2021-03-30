Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, показал красотку-жену

С 2010 года телеведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной, которая родила ему троих сыновей, сообщает Politeka.net. Жена ведущего несмотря на роды и три беременности, выглядит восхитительно.

Об этом свидетельствует фото, размещенное в Инстаграм телеведущего. Оказывается, Кристина пришла на съемки передачи мужа. Девушка была в белой рубашке и обтягивающих лосинках. Она накрутила длинные волосы и улыбалась, прижавшись к мужу. Последний позировал в стильном костюме.

"Неделя начинается прекрасно - жена приехала ко мне на работу 😻🕺🏻", - не сдержавшись от радости написал телеведущий.

За три часа публикация собрала почти 7000 лайков и много комментариев.

"Красивая Пара👏🔥,Счастья Любви😍", "На одном стиле, белый верх, черный низ🙌", "Такие милые", "Супер пара🔥🔥🔥🔥", "Какие вы красивые оба ❤️, это так мило)", "Великолепная семейка !!! ❤️👏🔥", "Ваша пара замечательная, Вы нравитесь мне, счастья Вам !!! ❤️❤️❤️", "Какая волшебная пара 😍", "Вы шикарная пара😍 А жена ваша 🔥🔥🔥", "Вы очень красивая и гармоничная пара 🔥😍", "Хорошие такие ❤️ Ваша семья пример 😍 Вы даже похожи между собой 🙈", - написали пользователи сети.

Напомним, Григорий Решетник и его супруга стали родителями третьего ребенка, Александра, совсем недавно - в 2020 году. Так, кроме младшенького, супруги - счастливые родители семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия.

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