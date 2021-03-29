Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, покорила красотой среди цветов
Антонина появилась на свет в браке Ольги Сумской с ее коллегой Евгением Паперным, передает Politeka.net. Выбор профессии, можно сказать, был предопределен - с ранних лет девушку тянула сцена.
Сейчас Паперная не только успешная актриса, но и любящая мама. Девушка родила двоих детей в браке с актером Владимиром Яглычем.
К слову, роды и беременность никак не отразились на фигуре Антонины. На одних из последних фото артистка хоть и появилась в объемной кофте, все же видно, как она стройна. Кроме того, бедра красивой формы подчеркнули тесные джинсы.
Звезда распустила пышные волосы, а глаза подчеркнула черным карандашом.
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В таком виде красотка позировала посреди оранжереи.
"Веснааа долгожданная моя 🌷🤍", - написала Паперная.
За три часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Ну какая же вы красивая девушка 😍😍😍", "Красотка 😍❤️", " Да , Тоня , весну любить нужно всегда! ✨💐☀️ Так здорово , что в нашей стране наконец-то она пришла! @tony__pepper Красавица!", "Тонечка - красавица 🌸", "Вы очень красивая девушка❤️❤️❤️. У вас очень красивый цвет волос, подскажите, пожалуйста, что это за техника окрашивания?", - написали пользователи сети.
Напомним, карьера в кино у Антонины началась с эпизодической роли в фильме украинского производства "Совсем другая жизнь".
Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".
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Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".