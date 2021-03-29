Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, покорила красотой среди цветов

Антонина появилась на свет в браке Ольги Сумской с ее коллегой Евгением Паперным, передает Politeka.net. Выбор профессии, можно сказать, был предопределен - с ранних лет девушку тянула сцена.

Сейчас Паперная не только успешная актриса, но и любящая мама. Девушка родила двоих детей в браке с актером Владимиром Яглычем.

К слову, роды и беременность никак не отразились на фигуре Антонины. На одних из последних фото артистка хоть и появилась в объемной кофте, все же видно, как она стройна. Кроме того, бедра красивой формы подчеркнули тесные джинсы.

Звезда распустила пышные волосы, а глаза подчеркнула черным карандашом.

В таком виде красотка позировала посреди оранжереи.

"Веснааа долгожданная моя 🌷🤍", - написала Паперная.

За три часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Ну какая же вы красивая девушка 😍😍😍", "Красотка 😍❤️", " Да , Тоня , весну любить нужно всегда! ✨💐☀️ Так здорово , что в нашей стране наконец-то она пришла! @tony__pepper Красавица!", "Тонечка - красавица 🌸", "Вы очень красивая девушка❤️❤️❤️. У вас очень красивый цвет волос, подскажите, пожалуйста, что это за техника окрашивания?", - написали пользователи сети.

Напомним, карьера в кино у Антонины началась с эпизодической роли в фильме украинского производства "Совсем другая жизнь".

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".