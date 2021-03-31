Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, осчастливила публику ярким фото и неожиданным предложением
Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка, будучи на последних сроках беременности, опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм архивное фото, на котором показала себя в купальнике.
Округлившуюся Дашу, наверно, захлестнула ностальгия по тем временам, когда она была еще стройна. Хлистун позировала на яхте в бикини леопардовой расцветки, блеснув пышным бюстом и плоским животиком.
Девушка неспроста выбрала это фото, сопроводив им неожиданное предложение. Даша задумалась о том, чтобы завести свой блог, одновременно и как модель, и как молодая мамочка.
"Итак) Макс уговаривает меня сделать ютуб-канал. Я, по правде говоря, сомневаюсь. Или все-таки делать мамско-модельный блог?", - спросила она у публики, получив в ответ почти стопроцентное "да".
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Ранее мы рассказывали, как Даша нахваливала полуголого мужа, прибиравшегося на кухне. Девушка выставила соответствующие кадры в соцсети.
Михайлюк предстал в одном сером полотенечке, повязанном вокруг бедер.
"Максим молодец, Максим убирает... В полотенечке такой...", - говорит на кадрах довольная модель, иногда делая ему подсказки, что куда класть. Экс-"Холостяк" повернулся и заулыбался, когда увидел, что его снимают.
"Видите, какой Максим - помощник. У меня спрашивали как раз, помогает ли он...", - еще раз похвалила его Даша.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.
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