Даша Хлистун, ставшая женой "Холостяка-10" Макса Михайлюка, осчастливила публику ярким фото и неожиданным предложением

Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка, будучи на последних сроках беременности, опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм архивное фото, на котором показала себя в купальнике.

Округлившуюся Дашу, наверно, захлестнула ностальгия по тем временам, когда она была еще стройна. Хлистун позировала на яхте в бикини леопардовой расцветки, блеснув пышным бюстом и плоским животиком.

Девушка неспроста выбрала это фото, сопроводив им неожиданное предложение. Даша задумалась о том, чтобы завести свой блог, одновременно и как модель, и как молодая мамочка.

"Итак) Макс уговаривает меня сделать ютуб-канал. Я, по правде говоря, сомневаюсь. Или все-таки делать мамско-модельный блог?", - спросила она у публики, получив в ответ почти стопроцентное "да".

Ранее мы рассказывали, как Даша нахваливала полуголого мужа, прибиравшегося на кухне. Девушка выставила соответствующие кадры в соцсети.

Михайлюк предстал в одном сером полотенечке, повязанном вокруг бедер.

"Максим молодец, Максим убирает... В полотенечке такой...", - говорит на кадрах довольная модель, иногда делая ему подсказки, что куда класть. Экс-"Холостяк" повернулся и заулыбался, когда увидел, что его снимают.

"Видите, какой Максим - помощник. У меня спрашивали как раз, помогает ли он...", - еще раз похвалила его Даша.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.

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