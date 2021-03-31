Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, очаровала красотой на шпильках

Антонина Паперная пошла по стопам своих звездных родителей, актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного, передает Politeka.net. Девушка снимается в фильмах и сериалах, а примерно год назад она родила второго ребенка, а в 2017-ом - у нее были первые роды.

Звезда находит время и на соцсети. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 55,9 тысячи пользователей сети. В этот раз красотка решила побаловать поклонников архивным снимком.

На черно-белом фото красотка позировала топе, который оголил ее плечо и в обтягивающей юбочке. Звезда была в туфельках на шпильках, сделавших ее образ элегантным.

Тоня распустила длинные волнистые волосы и улыбалась.

"Назад в 2015 год", - написала артистка.

За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Вау🔥🔥🔥", "Темные волосы намного больше идут Вам", "Обворожительная украиночка", ""На теплоходе музыка играет..." 🎵💜 @tony__pepper что тогда , что сейчас не оторвать глаз ! Прекрасна!!!", "Шик, блеск🔥😍", "Какая красивая 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. В юном возрасте девушка решила перебраться в Москву, чтобы поступить в театральный институт им. Бориса Щукина, куда поступила со второго раза.

В спектакле учебного театра «Щуки» девушку отметили премией «Золотой лист» за одну из ролей.

Позже красотка стала сниматься в кино.

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".