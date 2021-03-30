Известная украинская певица Ирина Билык прокомментировала свое участие в новом сезоне популярного шоу «Голос країни»

50-летняя артистка решила ответить на вопросы своих фолловеров на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Ирочка, а мы увидим вас в новом сезоне Танцев со звездами?» - спросили поклонники артистку.

Отметила она уклончиво. Однако не стала отрицать, что хотела бы выйти на паркет популярного проекта.

«Это вопрос скорее к @zavaduk, а не ко мне», - ответила певица, переадресовав вопрос к продюсеру шоу.

Также Билык показала свое фото, на котором позировала в ярком клетчатом берете, галстуке и чулках.

Напомним, ранее у Ирины Билык и Екатерины Кухар возник конфликт.

Ирина Билык обиделась на судью Екатерину Кухар, которая прокомментировала выступление одной из пар - Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара - бывшего мужа певицы.

"Я сегодня с восторгом наблюдала за такой, другой Булитко. И наконец забыла про Ирину Билык", - начала свой комментарий после выступления участников шоу прима-балерина.

В ответ на комментарий балерины артистка Билык на своей странице в Instagram написала, что она ее унижает себя ненавистью к более успешным артистам.

"Хочу просто отметить, что когда все, что остается у центрального канала, это плохоговорящие балерины, что потеряли признание коллег и любовь публики, компенсировать неприятные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным", - написала в фотоблоге Ирина.

В свою очередь Екатерина Кухар не прошла стороной эти слова и тоже ответила Ирине Билык, отметив, что совсем не хотела задеть певицу.

"Вспоминая о вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала вам честь. Для меня ви незабываемая певица. И мне очень жаль, что вы этого не поняли", - написала в Instagram балерина.

По мнению Кухар, кто-то вместо Ирины мог разместить такой провокативный пост в соцсети.

"После вашего обращения, (мне было непонятно, почему вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за вас. Я уверена, что вы душевная и мудрая женщина", - сообщила в фотоблоге Екатерина.

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