Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, с гордостью показал своего младшего сына

Ведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной с 2010 года, сообщает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает троих сыновей - семилетнего Ивана, трехлетнего Дмитрия, а в конце ноября прошлого года на свет появился Александр.

«Теперь я многодетный отец! У нас родился 3-й сынок! Он настоящий красавец!», - написал тогда осчастливленный отец в своем Инстаграм.

На всех фото семья выглядит счастливой и дружной.

В этот раз Григорий решил показать, насколько подрос его младшенький. Фото ведущий "Холостяка" разместил в своем Инстаграм.

Улыбчивый карапуз в ярких ползунках сидел на диване.

"Наш казачок Сашуня 👶🏻

4 месяца, 72 см, 9 кг 😄

Догоняет братьев #reshetnikboys 😍", - поделился Григорий.

За 45 минут публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев:

"Маленький Гришуня", "Пусть растет здоровым и счастливым😍", "Богатырь🤩🤩🤩здоровьячка Вам🤗🤗🤗", "Какой сладкий 🙈🍑🍓 Весь в своих родителей 😉", "Ничего себе , нам 8 мес и мы столько же", "Какой сладюська😍😍😍", "Папулина копия😍", "Какой хорошенький малыш!😍", "Богатырь растет ❤️", "богатырь, мой 3й также был БУТУЗ. Растите здоровенькими", "😍😍😍 Богатырь 😍", "Красавчик 😍", "Сладкий 🥰😍", "Хороший Козачок !!! 😍👏👏👏", "Какой милаша😍😍😍😍 Тфу..тфу..чтобы не сглазить. Пусть радует всегда вас".



Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник неожиданно обсудил участниц: "Ошибки сделали..."

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник с малышом на руках растопил женские сердца: "Точная копия..."

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник с гордостью показал стройную жену и троих сыновей: "Все такие красивые!"