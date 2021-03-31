Телеведущая и актриса Маша Ефросинина устроила переполох честными ответами на каверзные вопросы
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала ряд свежих "сториз" у себя в Инстаграм, на которых пообщалась с публикой.
В частности, у Маши, счастливо замужней за финансистом Тимуром Хромаевым и матери двух детей, поинтересовались, есть ли у нее любовник. Неожиданно знаменитость решила не только признаться, но еще и показать его.
"Да, есть... вот он. Людиии, обожаю", - говорит на кадрах Маша, сквозь смех. Девушка указала пальцем на супруга, который в этот момент лежал рядом с ней.
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Кроме того, звезда дала несколько советов по поводу отношений между прекрасным и сильным полом.
"Как обратить внимание на себя парня, вокруг которого много девушек?", - спросили у нее.
"Все просто - откровенно его игнорировать. Это работает до сих пор", - уверенно ответила Ефросинина.
Также она назвала три самых плохих, по ее мнению, мужских качеств характера: "Приступы агрессии, скупость/жадность и самолюбование".
Еще одно признание звезды, кроме "наличия любовника", удивило публику. У Маши поинтересовались, было ли когда-то у нее интервью с очень трудным гостем.
"Знаете, одно интервью, которое я брала однажды у одной звезды, длилось 11 часов. Имя ее я не могу назвать, я просто не имею права. Но и носить в себе все не могу. Я просто говорю, чтобы вы понимали, не все всегда гладко, то, что вы видите в результате, - иногда за этим стоит ад", - выдохнула Ефросинина.
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