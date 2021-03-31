Известная украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за всю свою спортивную карьеру прошла в полуфинал престижного турнира Miami Open

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) одержала уверенную победу над латвийской спортсменкой Анастасией Севастовой (№57) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Майами со счетом 2:0 (6:3, 6:2). Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Отмечается, что в начале матча обе спортсменки испытывали серьезные проблемы в игре на подаче. Украинка исправила ситуацию быстрее и, сделав на один брейк больше, чем ее соперница, без лишних нервов одержала победу в первом сете.

Вторая партия началась идеально для Свитолиной, которая сразу же повела со счетом 4:0. Она позволила Севастовой отыграть два гейма и сократить отрыв, но на большее латвийки не хватило.

Следует отметить, что Элина вышла в полуфинал одного из самых престижных турниров WTA впервые с ноября 2019 года. Тогда ей удалось дойти до финала Итогового турнира WTA. В Майами ее следующей соперницей станет первая ракетка мира Эшли Барти.

Напомним, Элина Свитолина засветила сочные изгибы в пикантной позе, фото сводят с ума: "одежда не помеха"

Как писала Politeka, озорная Элина Свитолина воссоединилась с природой в чем мать родила: "сногсшибательная красота»

Также сообщала Politeka, что Свитолина, Ризатдинова и Харлан сводят с ума аппетитными формами.