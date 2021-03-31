Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что хочет изменить внешность

Многие звезды стремятся выглядеть превосходно, пишет Politeka.net. Поэтому они становятся постоянными клиентами косметологов и стилистов.

Леся Никитюк часто делится с подписчиками в Инстаграм тем, как ей "наводят" красоту. Так, в одних из последних сторис телеведущая призналась, что пришла к "гуру" - к стилисту Михаилу.

Блондинка записывала видео сидя возле зеркала. Для похода в салон Леся выбрала стильный спортивный костюм.

"Девочки, наконец-то я попала к этому "гуру". Чтобы вы понимали, когда-то я к Мише приходила раз в неделю, а сейчас я записываюсь за полгода вперед. Спасибо, Миша", - рассказала Леся, смеясь.

На что стилист ответил - телеведущая экономит.

"Будем делать модную, современную покраску", - поделилась Никитюк тем, что хочет в себе изменить.

"Вообще, я тебя очень сильно люблю, Миша", - неожиданно призналась звезда ТВ.

Позже Леся показала, как проходит процесс окрашивания и попросила поклонников угадать, какой теперь у нее цвет будет.

Напомним, Леся Никитюк призналась, что не может дать себе "расслабиться", ведь она сразу набирает два-три лишних килограмма. Чтобы вернуться в прежнюю форму блондинка прибегает к интервальному голоданию, тренировкам и не ест сладкого.

Однажды красотка рассказала, что у нее возникают проблемы с кожей, поэтому она покупает много баночек косметических средств и маски.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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