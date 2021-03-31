Популярная украинская певица Алина Гросу заворожила фигурой в стильном плаще

Артистка впечатляет своими яркими образами, хвастаясь точеной фигурой, сообщает Politeka.net. Правда, в одном из интервью звезда призналась, что поддерживать себя в форме ей непросто.

Алина рассказала, что ей приходится постоянно правильно питаться и сидеть на диетах. Кром того, певица занимается спортом и хореографией.

Красотка поделилась, что иногда она срывается, но берет себя в руки, чтобы нравиться себе.

В одном из последних постов Инстаграм Алина предстала в стильном лаковом плаще, поясок которого подчеркнул ее талию.

Красивый макияж с акцентом на пухлые губы завершил образ.

"Выбирай лучшую фотку❤️ Кажется, с образом «ТРОЯНДЫ» я полностью срослась ☺️🌹", - написала Гросу.

За семь часов публикация собрала почти 7000 лайков и много комментариев:

"Женщина в красном 🔥🔥🔥🔥", "Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Все фото непревзойденные 🔥😍", "Все шикарные !!! 🔥🔥🔥", "Супер!Отличный образ!👏", "ну.. это же сложный выбор, всегда красивая ❤️ красный цвет вам очень идёт)", "Все фотки идеальные 😍", "Алиночка, ты лучшая ❤️", "Очень вам идет красный цвет и эта прическа", "А под плащом у Алины, сладкие витамины 🤤", "Идеальна😊", "Точно. Мне первая понравилась ❤️👏", "😍🙌 конфетка цветочек 🙌👏😍👏🙌👏😍👏🙌👏😍👏🙌", "Так и просится роль в римейке легендарного фильма Индиана Джонс ИИИ: Последний крестовый поход)))".

Напомним, Алина Гросу ошеломила новым экспериментом с внешностью, от "бджілки" не осталось и следа: "Без обид, но...".

Как сообщала Politeka, Гросу резко сменила имидж, покривлявшись перед камерой с новой внешностью.

Также Politeka писала, что Гросу подчеркнула соблазнительные изгибы платьями в горошек: "Алиночка, супер!".