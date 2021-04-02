Актриса и певица Дженнифер Лопес осчастливила публику яркими кадрами из райского уголка планеты

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как развлекается в Доминиканской Республике.

Как известно, здесь проходят съемки фильма "Брак по залету" с участием Джей Ло. Однако не одной работой полны дни актрисы в этом сказочном раю. В перерывах между съемками звезда успевает отдыхать вместе с семьей, которая с удовольствием присоединилась к ней. В частности, на кадрах засветились двойняшки Лопес: 13-летние Эмма и Макс.

Так, знаменитость вместе с родными порезвилась в бассейне на фоне удивительного заката. Дженнифер была в белом монокини: мокрая ткань самым соблазнительным образом обтянула ее прелести.

На другом фото Лопес позировала, стоя к камере спиной, а лицом к фантастическому пейзажу. Звезда раскинула руки в разные стороны, будто обнимая все это великолепие.

"Спасибо @villa.tres.amarras за невероятный отдых во время съемок #ShotgunWedding!!!", - подписала она кадры.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"О, да 😍"

"Прекрасная семья ❤️"

"Рад, что вы так хорошо провели время! Не могу дождаться фильма 👏"

"Именно поэтому я подписанa на тебя"

"Красивый рай Доминикана"

"Почему мне пришлось несколько раз посмотреть, была ли это Джен😍😍 она выглядит потрясающе красиво 😏"

"Детка Дженни - моя слабость 🥺"

"Вы выглядите эффектно! 👸🔥🌹"

"ох, эти кокосы выглядят так мило😍"

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер взбудоражила смелым образом, появившись на публике в розовом платье, в котором вырезов было больше, чем самой ткани.

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