Певица Даша Астафьева поделилась личными историями из жизни ко Дню смеха - Первому апреля

Специально ко Дню смеха Даша решила поделиться целой серией историй, связанных с первым апреля и своим отцом, о котором говорит довольно редко. Как правило, Даша избегает рассказов о личном и семье, однако в этот раз поделилась не только забавными кадрами в Инстаграм, но еще и личным.

По словам звезды, пока у всех сейчас День смеха, у нее – «День Папки», ведь никто не ждёт Первое апреля как ее отец. Скорее всего играет цирковое прошлое, уверена Даша.

«Если бы я рассказала вам, что он исполнял... все были бы удивлены, как мы до сих пор живы... а может, и наоборот, ведь смех продлевает жизнь! Один раз, я психанула, бросила все, и вернулась жить в родной город Орджоникидзе. Во время, когда появились первые мобилки, и за 2 секунды можно и нужно было успеть все [привет динозавры] звонит папа, и говорит :

«Срочно, беги домой! Позвонили со студии Михалкова. Тебя хотят снимать в кино!». Прибегаю. Что/Кто/когда... расспрашиваю... с листочком, и ручкой, прописываю дата: «ПЕРВОЕАПРЕЛЯ» и понимаю...

Второе. Как-то я подвыпивши, нашла большой камень, бриллиант [со мной такое постоянно, родные уже даже не удивляются] и положила его в кошелёк, в потайной карманчик.

Ну, и как всё, что происходит со мной, когда я подвыпившая, забылось.

Через какое-то время, я вспомнила о находке! Радостная прибежала и открыла кошелёк и выронила камешек... рядом был Чичико. Естественно, он потерялся, и мне подумалось, что Чича просто съел его, как и все, что внезапно падает...

Забыли.

В прошлом году, собаки были у родителей, звонит папа и говорит, что Чиче было плохо, и он вырвал [извиняюсь за подробности] когда убирали, нашли камешек, пару карат, фото прилагалось...)

Вы не представляете мой восторг, когда папа позвонил и рассказал это... И в конце ещё и говорит, дааааа уж, классный день) Это #первоеапреля ты запомнишь надолго) В этом году история победила все предыдущие, но, к сожалению, не могу рассказать...», - оригинально подметила Даша.

Фанаты сразу ответили на необычные истории звезды: «Где найти брюлик, я даже подвыпью для такого!? 😉; А мне пришлось работать с вашим папой на железной дороге 🙌красавчик 👏; Ваш отец на Данилко похож😅; У вас очень красивый папа, и вы в него); Даша, какие красивые родители! ❤️Папа красунчик! Истории🔥; С днём Ангела!!!❤️; Как всегда шикарна😍; Серьезность Вам Дарья к лицу...».

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