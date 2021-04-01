Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила отдых в Доминиканской республике

Как пишет Politeka.net, популярная красотка этим летом отпразднует 52-летие. При этом Лопес продолжает выглядеть безупречно, несмотря на солидный возраст. Дженнифер обожает привлекать внимание, активно делясь смелыми образами в Инстаграм.

В этот раз Лопес опубликовала серию фото, как отдыхает в Доминиканской республике. Звезда сидела в прозрачном платье, задрав одну ножку, а смотрела в телефон. На других кадрах можно заметить, как актриса релаксирует на берегу моря.

Фанаты засыпали певицу лайками и комплиментами:

"Маленькая детка", "Отличное фото", "Образцовая женщина, ты мой пример для подражания", "Я люблю тебя, королева", "Это та самая легендарная Дженнифер Лопес", "Я так сильно тебя люблю, Джей", "Моя любимая", "Воровка моего сердца".

Ранее мы писали, что знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес даже во время прогулки будет выглядеть смело и роскошно.

Как можно заметить на фото, недавно представленных в сети Инстаграм поклонниками, в реальной жизни вне сцены Дженнифер выглядит иначе: она не носит яркую и открытую одежду, не ходит в откровенных нарядах и почти не красится. Предпочитая спортивные костюмы, даже так Лопес удается подчеркнуть достоинства.

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