Австрийский певец Томас Нойвирт, победитель "Евровидения", более известный под псевдонимом Кончита Вурст, решил устроить неожиданную дерзкую съемку
За годы своей карьеры мужчина привык к неоднозначному вниманию в сети, а благодаря образам, которые он примеряет, поклонников у артиста становится все больше. И хотя наряды иногда необычно смелые, самого Томаса, похоже, это совсем не смущает.
На новых кадрах певец не только изобразил из себя игривую тигрицу, но еще и примерил новую прическу, а также беззастенчиво хвастнул ягодицами в костюме с неприличным вырезом на самом интересном месте.
Впрочем, даже в таком откровенном наряде и с новой прической «опасной брюнетки», образ артиста всполошил сеть. Томаса засыпали комментариями под постом в Инстаграм, разделяясь во мнениях.
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«Любовь ❤️; Черт возьми, новая тигрица; Оглушительный мужчина; настоящий грешник; ну прямо зверь 🐯; Эпический❤️; Мой Бог, волосатость повышена! Это правда невероятно и стильно; Ты отличный человек во многих отношениях 😍❤️; ✨Огонь, искусство!; Оранжевое нападение синего тигра ...; Хахаха .. такая элегантная эта волосатая за*ница; 🔥Сумасшедший», - ответили в сети.
Как можно заметить, после того, как Томас вызвал настоящий фурор на песенном кункурсе, он не перестает удивлять своих поклонников.
На опубликованном кадре артист предстал в компании своего друга Мартина Зерза, с которым он уже неоднократно выступал на сцене одного из наиболее известных площадок для молодых талантов в Австрии.
В 2006 году юный Том Нойвирт принял участие кастинг-шоу для начинающих поп-исполнителей Starmania. Занял второе место. Это и стало началом его карьеры.
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