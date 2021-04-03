Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес во время вечерней прогулки показала модный образ

Популярная исполнительница, которой уже этим летом исполнится 52 года выглядит значительно моложе своих лет. Причем благодаря правильному уходу за собой и постоянным тренировка Лопес может с легкостью продемонстрировать и идеальную фигуру.

Как видно на фото, недавно представленном на фан-аккаунте, Дженнифер много работает не только на площадке, снимая клипы или принимая участие в работе над новыми кинокартинами. Дженнифер также занимается йогой, танцами на пилоне и спортивными танцами. Причем тренируется для себя артистка до четырех раз в неделю и тренировки не пропускает.

В белом топе без блузки и таких же светлых брюках Лопес прогулялась вечером по городу, сверкая плоским животом. В руках она держала пиджак, который сняла для привлечения внимания. Непринужденная улыбка на ее лице придала звезде более яркого выражения.

Также знаменитость вместе с родными порезвилась в бассейне на фоне удивительного заката. Дженнифер была в белом монокини: мокрая ткань самым соблазнительным образом обтянула ее прелести.

На другом фото Лопес позировала, стоя к камере спиной, а лицом к фантастическому пейзажу. Звезда раскинула руки в разные стороны, будто обнимая все это великолепие.

Пользователи с жаом обсудили увиденное: "О, да 😍 может себе позволить", "Прекрасная семья ❤️", "Рад, что вы так хорошо провели время! Не могу дождаться фильма 👏", "Именно поэтому я подписанa на тебя", "Красивый рай Доминикана", "Почему мне пришлось несколько раз посмотреть, была ли это Джен😍😍 она выглядит потрясающе красиво 😏", "Детка Дженни - моя слабость 🥺", "Вы выглядите эффектно! 👸🔥🌹", "ох, эти кокосы выглядят так мило😍".

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