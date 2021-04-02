Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, познакомил свою жену с героем нового сезона

В начале марта этого года стартовал новый сезон шоу "Холостяк", героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако, сообщает Politeka.net. Ведущий передачи Григорий Решетник даже решился на интересный шаг.

Известно, что ведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной с 2010 года и пара воспитывает троих сыновей.

Оказывается, Григорий решил познакомить супругу с сердцеедом-Заливако. Об этом свидетельствует фото, размещенное в Инстаграм телеведущего.

Бизнесмен приобнял супругу Григория Решетника, а она, стоя посередине, обняла и мужа, и "холостяка".

К слову, красотка позировала в короткой юбочке, сверкая стройными ножками. Она выглядела счастливой.

"Сегодня мы во Львове и очень скоро начинаем @holostyakstb на @stbua", - написал автор поста.

За два часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥 Я готова 🥂🍣🍊🍎🥭🍌🍍", "Какие вы светлые👍👍👍👍👍❤️❤️", "Вау))) Красивые такие)))) 👍", "Гриша, передайте холостяку, что ему не идут штаны😂", "Смешно смотрится мишутка в этом наряде 😅", "Кристина👌😍", "Такие все красивые, а Кристина, как девочка 👍❤️", "Не знаю, но я этих Решетников так люблю! Какие-то они такие классные! 😍😍😍", "Ура. Была бы очень рада пообщаться и увидеться", "Ждем с нетерпением сегодняшнего выпуска! 💫😉 ", - написали пользователи сети.

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