Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли появилась в прозрачной маечке

Во времена бурной молодости звезда смогла привлечь внимание миллионов людей из-за своих скандальных выходок и ролях в фильмах, передает Politeka.net. Некоторые эксперты утверждают, что красотка была настоящей оторвой из-за проблем в семье, ведь отец рано покинул жену и детей.

Из биографии Джоли стало известно, что она начала жить и спать с парнем, когда ей было всего 16 лет. Кроме того, в юности будущая популярная актриса плотно сидела на наркотических веществах.

Также звезда несколько раз выходила замуж, однако браки ярко начинались, но быстро завершались. Лишь с актером Брэдом Питтом звезде удалось построить длительные отношения, которые спустя 10 лет закончились разводом.

В 26 лет оторва-Джоли позволяла себе откровенные наряды, а ее горячая героиня Лара Крофт до сих пор покоряет сердца.

Так, пользователи сети решили вспомнить один из жарких образов Энджи тех времен в фан-группе .

На снимке горячая актриса позировала в прозрачной маечке, из-под которой проглядывалось белье и упругий живот. Красотка смотрела дерзким и опасным взглядом в камеру, приподняв бровь.

"Анджелина Джоли, сфотографированная в 2001 году Фирузом Захеди", - написали авторы поста.

За несколько минут публикация собрала немного лайков и комментариев.

"Привет, прекрасная леди", "Озорница", - написали одни из поклонников.

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