Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила игривую фотосессию в красном боди

Дженнифер Лопес не перестает удивлять своим прекрасным внешним видом в 51 год. И хотя у звезды много времени уходит на съемки новых клипов, участие в сериале, где она выступит в главной роли, а также работу с собственным косметическим брендом, артистка успевает также оставлять время для себя.

Лопес нравится сниматься в фотосессиях, в которых можно сверкнуть формами без лишней откровенности. Поэтому съемка в алом боди и красных туфлях на высокой шпильке получилась очень удачной. Макияж с акцентом на такие же алые губы идеально завершил образ знаменитости.

Всячески демонстрируя свои формы, Лопес не стала скрывать ничего. Ради такого тела она много тренируется, учит спортивные танцы и ходит по утрам на йогу. Дженнифер ранее призналась, что уже не может вспомнить, когда в последний раз употребляла кофеин.

«Мое питание продумано, оно состоит из органических продуктов, в которых присутствует баланс высококачественных белков и нутрициентов. Очень важно, чтобы продукты были свежими», – рассказывала ранее Лопес.

Также Лопес опубликовала серию фото, как отдыхает в Доминиканской республике. Звезда сидела в прозрачном платье, задрав одну ножку, а смотрела в телефон. На других кадрах можно заметить, как актриса релаксирует на берегу моря.

"Маленькая детка", "Отличное фото", "Образцовая женщина, ты мой пример для подражания", "Я люблю тебя, королева", "Это та самая легендарная Дженнифер Лопес", "Я так сильно тебя люблю, Джей", "Моя любимая", "Воровка сердец", - ответили поклонники.

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