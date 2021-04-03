Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, новый снимок известный повар опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Пост с высокой концентрацией интересной информации", - сообщил Єктор в подписи к фото, и прикрепил несколько фактов о Египте.
На опубликованном кадры судья шоу "Мастер шеф" предстал в стильных штанах и кофте, позируя на фоне пирамиды.
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Такой информационный пост порадовал поклонников Хименеса-Браво.
"Спасибо, дорогой Эктор! История это всегда интересно! Прекрасные снимки!
Всё это очень интересно я как-то не вникала в это, это же сколько труда было вложено", "Эктор расскажите, что там внутри",
Стоит отметить, что у себя в Инстаграм 49-летний Хименес-Браво любит блеснуть не только кулинарными талантами, но и соблазнительными рельефами.
На одном из последних фото Эктор позировал в одних плавках и солнцезащитных очках, стоя на белоснежной яхте.
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