Известная актриса Анна Саливанчук нарядилась в необычный образ и устроила фотосессию в лесу

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова не перестает удивлять поклонников яркими выходками. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша опубликовала результаты удивительной фотосессии в лесу. На новых снимках красотка появилась в необычном образе, а еще она прокатилась верхом на черном жеребце.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в заснеженном лесу, она стоит рядом с красивым черным конем, а на некоторых кадрах даже оседлала его. Перед камерой актриса появилась в интересном наряде – на ней серое платье с длинным пышным подолом и черный пиджак-сюртук с объемными рукавами. Этот наряд хоть и скрыл пышный бюст красотки, зато подчеркнул ее стройную фигурку. Волосы Ани распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает строгие взгляды в камеру и величественно позирует фотографу.

В подписи к публикации Саливанчук оставила стих Омара Хайяма: "Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет…". Поклонники в восторге от новых фотографий звездной красотки, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации. "Конь и пальто", "Какие слова, Анна!", "Анечка, красивая и мудрая", "Просто шикарные фото", "Принцесса", "Красотка", - пишут в комментариях к фото.

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