Певица и актриса Дженнифер Лопес ослепила красотой, похваставшись безупречными формами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали ее архивное фото, которым разбередили сердца.

Так, Джей Ло предстала в мегасоблазнительном образе. На ней было мини-платье из серебристого латекса, которое самым выгодным образом подчеркнуло каждое из достоинств ее фигуры. Волосы красотки были собраны назад, а лук дополнили сверкающие очки и широкие браслеты.

В таком виде певица позировала для обложки своего шестого студийного альбома "Brave", выпущенного 4 октября 2007 года. На запись Этого альбома Лопес вдохновил брак с певцом Марком Энтони. Пластинка включает в себя семплы песен из старой классики, смешанных с фанком и R&B.

"Будь храбрым. @jlo", - подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Такой недооцененный альбом 😭"; "Доброе утро, красотка, сеньйора Джей ЛОПЕС, и хорошего дня 🍀🤩🌹💐"; "Какое хорошее название с хорошими песнями и там есть храбрая королева".

Ранее мы рассказывали, Дженнифер порадовала фанатов свежими кадрами из Доминиканы, где она сейчас снимается в новом фильме "Брак по залету". Актриса порезвилась в бассейне в белом монокини. Примечательно, что рядом вместе с ней, в экзотической стране, находятся ее дети, 13-летние Эмма и Макс.

"Прекрасная семья ❤️"; "Рад, что вы так хорошо провели время! Не могу дождаться фильма 👏"; "Именно поэтому я подписанa на тебя"; "Красивый рай Доминикана"; "ох, эти кокосы выглядят так мило😍", - отреагировали пользователи.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".